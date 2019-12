Nieuwe single voor Gigi, met clip helemaal in kerstsfeer Nele Dooms

23 december 2019

15u49 0

Johan Saerens, artiestennaam ‘Gigi’, heeft een nieuwe single klaar. De zanger is afkomstig uit Merchtem, maar woont ondertussen al hele tijd in Dendermonde. “Mijn carrière startte ooit als imitator van Will Tura”, vertelt hij. “Zo maakte ik mijn weg in de muziekwereld. Ik was amper elf jaar toen ik al eens samen met Will Tura op het podium stond. De jongste tijd ga ik helemaal mijn eigen weg, in het Vlaamse muziekwereldje. Covers zijn aan mij niet meer besteed, ik breng alleen eigen nummers. Dat is ook de beste garantie om jezelf te blijven. Ik wil geen rolletje spelen, maar oprecht zijn. Het liefste schrijf ik mijn eigen muziek en teksten.” Gigi is graag geziene gast op Schlageravonden, tot in Nederland. Voor zijn nieuwe single “Dat één moment” is ook een videoclip opgenomen. Die is te bekijken op Youtube. “Ik hoop op een echte doorbraak”, zegt hij. “De vele views op Youtube geven me toch vertrouwen.” De single van Gigi is te downloaden via de gebruikelijke kanalen.