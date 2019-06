Nieuwe samenstelling voor Ros Beiaardcomité Nele Dooms

11 juni 2019

Het Ros Beiaardcomité van Dendermonde, dat instaat voor alle voorbereidingen en de organisatie van de tienjaarlijkse Ros Beiaardommegang, is vernieuwd. de samenstelling wordt elke zes jaar vernieuwd, telkens na gemeenteraadsverkiezingen. Voorzitter van het Ros Beiaardcomité is Piet Buyse, burgemeester van Dendermonde. Norbert De Batselier, is eerste ondervoorzitter, en Marius Meremans is aangeduid als tweede ondervoorzitter. De taak van penningmeester neemt Stijn Pluym op zich. Patrick Segers, hoofd van de dienst toerisme en stadspromotie, is secretaris van het comité. Franki Hervent, de regisseur van de voorbije drie Ros Beiaardommegangen, blijft een belangrijke rol vervullen als adviseur voor het comité. Dat wordt voorts nog aangevuld met leden Walther Boeykens, Luc De Jonghe, Els De Wael, Walter Deygers, Maurits Dierick, Dieter Mannaert, Gustaaf Mannaert, Patrick Meulebroek, Barbara Pas, Frederik Pas, Pascal Putteman, Emiel Ravijts, Wouter Rogiers, Michel Van Driessche en Els Verwaeren. Ondertussen rest nog minder dan een jaar voor de volgende Ros Beiaardommegang op 24 mei 2020. De koorts stijgt in Dendermonde.