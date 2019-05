Nieuwe Residentie Augustijnen zet deuren open Nele Dooms

22 mei 2019

De nieuwe Residentie Augustijnen in Dendermonde, die plaats biedt aan twintig assistentiewoningen voor bejaarden, is dit weekend te bezoeken door het grote publiek. Iedereen kan op zaterdag 25 mei kennismaken met het complex dat verrezen is op de site van de vroegere CM-gebouwen, op de hoek van de Bogaerdstraat met de Dijkstraat. De flats voorzien in alle comfort voor bejaarde bewoners, midden in het centrum van de stad. “Deze assistentiewoningen zijn ideaal voor mensen vanaf 65 jaar die graag zelfstandig en onafhankelijk willen blijven wonen”, zegt Tom Van de Vreken, directeur van IKOO vzw. “Bewoners kunnen een beroep doen op de woonassistent voor alle vragen en problemen over wonen en zorg. De aanwezigheid van dagverzorgingscentrum Het Passantenhuis is met zijn zorgverlening en de mogelijkheid om gezonde maaltijden of vervoer af te nemen een belangrijke meerwaarde voor de bewoners.”

De opendeur zaterdag vindt plaats tussen 9 en 12 uur. Er zijn doorlopend rondleidingen. Info: 052/25.81.02 of via info@ikoo.be.