Nieuwe outfit voor jarige Jeugdkoor Jeko Nele Dooms

03 juni 2019

13u36 0

Voortaan treden de jongeren van Jeugdkoor Jeko uit Appels op in een nieuwe outfit. Aanleiding is het vijftigjarige jubileum dat ze dit jaar vieren. Het nieuwe uniform, rood met gloednieuw logo, werd onthuld tijdens een groot concert in cultuurcentrum Belgica van Dendermonde. Jeko bestaat momenteel uit ruim veertig leden, allemaal tussen acht en twintig jaar. “We zijn trots op het parcours dat we de voorbije jaren hebben afgelegd en hopen in de toekomst nog altijd veel nieuwe jonge zangers en zangeressen te mogen begroeten”, zegt voorzitter Katrien Meskens. “Ondertussen kijken we al uit naar een volgende concert, samen met Willy Sommers, eind dit jaar.”