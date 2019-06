Nieuwe outfit voor G-voetballers Blijdorp dankzij Marnixring Nele Dooms

14 juni 2019

De G-voetballers van Blijdorp beschikken voortaan over een volwaardige voetbaluitrusting. Dat hebben ze te danken aan de leden van Marnixring Ros Beiaard Dendermonde. “Onze vrijwilligers zamelden geld in met een plantjesverkoop en gebruikten de opbrengst van de benefietactie om een voetbaloutfit aan te kopen”, zegt Franky Van Nieuwenhuyze van de Marnixring. “Elke speler krijgt twee uitrustingen en een trainingspak.” Tot nu toe beschikten de Blijdorp-voetballers over te weinig truitjes en die bestonden maar in één kleur. “Als we op trainingen wedstrijdjes tegen elkaar moesten spelen, hadden we truitjes te weinig”, klinkt het. “En bij wedstrijden tegen andere teams die dezelfde kleur droegen, moesten we fluohesjes aantrekken. Die problemen zijn nu dankzij Marnixring opgelost, want we beschikken nu over een outfit in een tweede kleur.”