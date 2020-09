Nieuwe leefschool neemt mooie start: meteen 65 leerlingen aan de schoolpoort Nele Dooms

01 september 2020

14u29 1 Dendermonde De nieuwe leefschool voor kleuter- en lager onderwijs van de GO! Scholengroep Het Leercollectief in Dendermonde heeft een mooie start genomen. In de lokalen op de schoolsite in de wijk Keur heerste direct een gezellige bedrijvigheid.

Ouders hadden in maart nog gekampeerd aan de school om hun kinderen van een plaatsje in de nieuwe leefschool te verzekeren. Dinsdag gingen 65 kinderen gezwind een nieuw schooljaar tegemoet. Verschillende onder hen liepen het voorbije schooljaar nog les aan gemeentelijke freinetschool De Appelbloesem in Appels, maar het Dendermondse stadsbestuur besliste dat die ophield te bestaan. De oprichting van een nieuwe leefschool door het GO!-onderwijs was dan ook een welkom alternatief.

“Bovendien was voor de GO! Scholengroep de stad Dendermonde nog de enige regio in het werkingsgebied waar nog geen ervaringsgericht methode-onderwijs voor handen was”, zegt directeur Kathy van Langenhove. “Daar is dus vanaf nu verandering in gekomen. We zijn blij dat de interesse van meet af aan zo groot is.”

De opening van de school werd de voorbije maanden grondig voorbereid. “Alle lokalen werden vernieuwd en uitgebreid. Het leerkrachtenteam zorgde tijdens de vakantie voor een volledige make-over. Zelfs een schoolbibliotheek werd een feit. We zijn zeker dat de kinderen zich hier thuis gaan voelen en zullen dit schooljaar heel erg inzetten op een positieve groepssfeer.”