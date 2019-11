Nieuwe leden kindergemeenteraad leggen eed af in stadhuis Nele Dooms

14 november 2019

29 leden van de nieuwe kindergemeenteraad in Dendermonde legden donderdagnamiddag de eed af in het stadhuis. Met de installatievergadering is het officiële startschot gegeven voor een nieuw werkjaar. Elke Dendermondse basisschool vaardigt twee leerlingen af voor de kindergemeenteraad. zij zullen de komende maanden in verschillende commissies werken rond diverse thema’s. De kinderen zijn alvast enthousiast en dat doet schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V) deugd. “Als schepen van jeugd vind ik het superbelangrijk dat we via de kindergemeenteraad elk jaar op zoek gaan naar de mening van kinderen uit onze stad”, zegt ze. “Ik ben dan ook echt blij dat deze kinderen interesse en goesting hebben om mee te denken en mee te praten over alle zaken die kinderen aanbelangen binnen onze stad. Deze installatie van de kindergemeenteraad is een plechtig moment, maar de komende maanden zal er nog serieus gewerkt worden.” Zo staat er in december al een educatieve workshop rond democratie op het programma. In januari denken de kinderen na over de toekomst van Dendermonde. En in het voorjaar volgt nog een actie in het kader van “Generatie Rookvrij”. Maar eerst werd donderdag de start van de nieuwe kindergemeenteraad gevierd met een receptie.