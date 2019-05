Nieuwe laag asfalt voor fietspad Migrostraat Nele Dooms

22 mei 2019

De Migrostraat in Schoonaarde krijgt een nieuwe laag asfalt. De werken zijn net gestart en duren tot vrijdag 24 mei. De asfalteringswerken situeren zich op diverse locaties van het fietspad, waar een opknapbeurt nodig is. De aannemer werkt in fasen om zo de verkeershinder tot een minimum te beperken. Het verkeer moet beurtelings langs de werfzone passeren. Er geldt daar telkens een parkeerverbod. Voor fietsers is er een afgebakende, veilige corridor voorzien om voorbij de werken te rijden. Voetgangers hebben altijd doorgang.