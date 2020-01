Nieuwe krokusbrochure toont bundeling sport- en jeugdkampen Nele Dooms

20 januari 2020

16u56 3 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde brengt een ‘krokusbrochure’ uit. Die bundelt het aanbod van sport- en jeugdkampen tijdens de komende krokus- en paasvakantie. De brochure is online te vinden op de stadswebsite.

Voor de kampen zijn dit jaar ook enkele nieuwigheden voorzien. Zo zal de krokusvakantie in het teken van carnaval en leren zwemmen staan. Een theaterlab biedt dan weer de mogelijkheid om kennis te maken met alle facetten van theater. Bovendien breidt het aanbod voor de kinderen uit de tweede en derde kleuterklas uit. Zij kunnen van 9 tot 16 uur sporten in plaats van een halve dag zoals dat vroeger was. Het vakantieprogramma werd zo samengesteld dat er naast sport ook knutselactiviteiten plaatsvinden. Voor kinderen vanaf 6 jaar zijn de uren van de sportkampen ook aangepast: een sportkamp duurt voortaan van 9 tot 16 uur. Dat is een uur langer dan vroeger.

“De sportkampen zijn voortaan ook plasticvrij om de afvalberg te verkleinen”, zegt schepen van Jeugd en Sport Nele Cleemput (CD&V). “Er zal gratis water geschonken worden in herbruikbare bekers of in de drinkbussen die de kinderen meebrengen. Zij mogen deze ook steeds hervullen met kraantjeswater.”

Tijdens de paasvakantie staan onder andere fietsen met mountainbikes, sportmixen, leren wereldkoken of een wetenschapsjas aantrekken op het programma. Er wordt zelfs een Ros Beiaardweek georganiseerd, met een ontmoeting met één van de Vier Heemskinderen, een knutseldag over het Ros Beiaard en een mini-wildemannenloop.

Inschrijven kan jeugd- of sportkampen kan online vanaf woensdag 29 januari om 17 uur. Of van 17 tot 20 uur in het Sportcentrum van Sint-Gillis, aan de Van Langenhovestraat.

Info: www.dendermonde.be.