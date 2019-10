Nieuwe inwoners krijgen onthaal met wandeling en receptie Nele Dooms

21 oktober 2019

18u09

Dendermonde zorgde voor een warm welkom van haar nieuwe inwoners. Iedereen die tussen januari en eind juni 2019 nieuw in Dendermonde kwam wonen, kreeg een ontvangst aangeboden in het stadhuis. De nieuwkomers kregen er koffie, thee of fruitsap en konden vervolgens kennismaken met de stad aan de hand van een multimediapresentatie. Daarna namen de stadsgidsen het gezelschap op sleeptouw voor een cultuur-historische stadswandeling in de binnenstad en bezoek aan Lakenhalle in het stadhuis. Afsluiten gebeurde met een receptie, met hapje en drankje.