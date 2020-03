Nieuwe gigantische brug over Oude Dender millimeter voor millimeter op zijn plaats gelegd: “Wie goed kijkt ziet er Ros Beiaard en Vier Heemskinderen in” Nele Dooms

14 maart 2020

13u19 8 Dendermonde Na een reis met een duwkonvooi op een ponton is de nieuwe brug over de Oude Dender, een onderdeel van de ontsluitingsweg voor de nieuwe gevangenis van Dendermonde, millimeter voor millimeter op zijn plaats gelegd. Het gevaarte van liefst 220 ton zorgde voor spectaculaire werken. “En wie goed kijkt, ziet het Ros Beiaard en Vier Heemskinderen in de nieuwe brug”, klinkt het bij De Vlaamse Waterweg.

Nu geen enkele procedure de bouw van een nieuwe gevangenis op de site Oud Klooster in Dendermonde nog tegen houdt, krijgt het hele project steeds meer vorm. Zo worden de werken voor de realisatie van een ontsluitingsweg van en naar de gevangenis concreet. En daar hoort ook een brug over de Oude Dender bij. De plaatsing daarvan had normaal gezien al eerder de voorbije week moeten plaatsvinden, maar de erg hoge waterstanden door hevige regenval op de Dender gooiden roet in het eten. Nu is het eindelijk wel zover.

De brug op zijn plaats krijgen, was alleszins erg spectaculair. Het gaat dan ook om een gevaarte van 55,5 meter lang, 10 meter breed en 220 ton zwaar. “Deze kolos werd gebouwd in het staalatelier en wachtte in het Gentse Kluizendok om vervoerd te worden via het water”, zegt Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Regio West bij De Vlaamse Waterweg. “De brug werd vanuit de Gentse haven vervoerd via het kanaal Gent-Terneuzen, de Ringvaart om Gent, de Schelde en ten slotte de Dender. Een duwkonvooi stuwde een ponton met daarop de brug voort over het water. De brug moest een heel traject afleggen dat onmogelijk te organiseren is via verkeerswegen zonder grote hinder. Het water bood een prima alternatief.”

Eens de brug op haar bestemming, meerde het duwschip aan bij de oever van de Dender. De transportkraantjes die de brug in Gent op het ponton gereden hebben, rolden de brug ook weer van het duwschip en droegen ze zo, via de jaagpaden, over de Oude Dender. Millimeter voor millimeter werd het gevaarte vervolgens op de brugpijlers, die eerder al gebouwd werden, geplaatst.

“De brug moet niet alleen de gevangenis vlot bereikbaar maken, ze zorgt ook voor een veilige oversteekplaats en draagt bij aan de beleving van de Dendervallei”, zegt Dejonckheer. “Het jaagpad zal onder de brug doorlopen, waardoor het wegverkeer en zachte weggebruikers elkaar niet kruisen. Het ontwerp van de brug is bovendien een knipoog naar de trots van de stad Dendermonde: wie goed kijkt, kan het Ros Beiaard en de vier Heemskinderen erin herkennen.”

Nu de brug op haar plaats ligt, werkt De Vlaamse Waterweg de leuningen en de omliggende wegenis af. Tot slot wordt de omgeving afgewerkt in het plantseizoen in november 2020. De volledige toegangsweg, waar de brug deel van uitmaakt, zal eind april van dit jaar klaar zijn. Die weg zal aansluiten op de Gentsesteenweg ter hoogte van de Ooiebrug. De kostprijs van de werken voor de volledige toegangsweg bedraagt 2,16 miljoen euro.