Nieuwe fietspaden en betere rijweg voor Zogsebaan: werken starten dit voorjaar Nele Dooms

03 februari 2020

16u48 0 Dendermonde De heraanleg van de Zogsebaan wordt, na jaren wachten, eindelijk concreet. In het voorjaar starten de werken. Het hele traject over Dendermonde, Hamme en Waasmunster wordt aangepakt. Het project voorziet onder andere in nieuwe fietspaden en een betere rijweg. Nog deze maand vindt een infomarkt plaats met details over de heraanleg.

De Zogsebaan mag zich dus aan ingrijpende wegen- en rioleringswerken verwachten. Zo wordt voor een nieuwe gewestweg van Dendermonde tot Waasmunster, over Hamme gezorgd. De drie gemeenten, Aquafin, Riopact en het Agentschap Wegen en Verkeer werken hiervoor samen en investeren zo in 7,5 kilometer nieuwe weg.

De hele traject, vanaf de nieuw aangelegde rotonde aan de Hamsesteenweg, via de Zogsebaan tot de Acacialaan in Waasmunster, krijgt veilige fietspaden. Het ontwerp voorziet ook in een comfortabele rijweg, goed uitgeruste bushaltes en een gescheiden rioleringsstelsel. De uitvoering start met werken aan de nutsleidingen, vanaf dit voorjaar. In het najaar zullen de eigenlijke wegen- en rioleringswerken beginnen. Dat zal in verschillende fasen gebeuren.

Tijdens een infomarkt op 18 februari kunnen geïnteresseerden alle informatie over de plannen bekomen. Er is een doorlopende presentatie van 16 tot 20 uur. Medewerkers van het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en Fluvius zullen aanwezig zijn om alle vragen te beantwoorden. De infomarkt vindt plaats in Zaal H@mbiance, aan het Kaaiplein 35 in Hamme.