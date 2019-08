Nieuwe fietspaden aan kruispunt N41 met Denstraat Nele Dooms

27 augustus 2019

18u11 0 Dendermonde Er komen nieuwe, vrijliggende fietspaden op het kruispunt van de N41 met de Denstraat in Grembergen. Dat moet er voor zorgen dat de veiligheid van de zwakke weggebruikers op dit kruispunt verbetert. Ook de verkeerslichten aan de oversteekplaats worden aangepast.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert het project uit na aandringen van het Dendermondse stadsbestuur om ingrepen voor meer verkeersveiligheid uit te voeren. Het huidige tweerichtingsfietspad wordt ontdubbeld over een lengte van ongeveer driehonderd meter, in elke rijrichting.

De werken starten op maandag 9 september een zullen voor verkeershinder zorgen. Het autoverkeer op de N41 moet ter hoogte van de werfzone immers over versmalde rijstroken rijden. Het verkeer vanuit de Smidsestraat en Gaverstraat in de richting van de N41 moet omrijden via Gaverstraat, Hamsesteenweg en Dendermondsesteenweg. Op het kruispunt van de Dendermondesteenweg met de N41 worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Het verkeer dat van de N41 komt, kan de Denstraat wel inrijden. Fietsers en voetgangers kunnen wel altijd langs de werfzone passeren.