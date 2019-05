Nieuwe fase in heraanleg verkeersomgeving VPK, meer hinder verwacht Nele Dooms

28 mei 2019

16u55 0 Dendermonde De komende weken vindt een volgende fase in de werken voor de heraanleg van de verkeersomgeving van papier- en kartonproducent VPK in Oudegem plaats. Het gaat om een cruciale fase in werken en die zal voor meer hinder voor de omgeving zorgen. Omdat de hoofdingang van het bedrijf tijdelijk niet meer toegankelijk zal zijn voor vrachtwagens, zal al het vrachtverkeer langs de Varenbergstraat en deels de Oude Baan van en naar het bedrijf moeten rijden.

In de eerste week van juni moeten zowel de nutsmaatschappijen als de aannemer in de Hoogtestraat werken. Het is daardoor dat de hoofdingang van VPK een tijdlang niet meer toegankelijk is voor vrachtverkeer. De honderden vrachtwagens die dagelijks af en aan rijden aan VPK, moeten daardoor door woonstraten. Om dat toch zoveel mogelijk in goede banen te leiden, voert het stadsbestuur extra verkeersmaatregelen in.

In de Oude baan zal het huidige tweerichtingsverkeer behouden blijven. “Eventueel zal na evaluatie door de lokale politie plaatselijk of volledig parkeerverbod in deze straat ingevoerd worden”, zegt schepen van openbare werken Leen Dierick (CD&V). “In de Varenbergstraat zal wel meteen een volledig parkeerverbod ingevoerd worden.”

Omdat het tweede deel van de Varenbergstraat erg smal is, komen daar bijkomend verkeerslichten ter hoogte van de Oude baan en in de parallelweg met de Hunnenbergstraat. Voor de veiligheid wordt voor de fietsers een aparte wegomlegging voorzien. Zij moeten via de Dr.Frans de Hovrestraat, de Zijpestraat en Hof ten Bos rijden.

De werken rond VPK schieten wel goed op. Als de huidige fase achter de rug is, volgen nog de herinrichting van de Oudegemsebaan, de aanleg van een fietspad langs de spoorlijn tussen de Oude Heirbaan en de Oudegemse baan, en de aanleg van een woonerf aan het kerkhof in de Hunnenbergstraat. Deze fasen start ten vroegste in augustus.