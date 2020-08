Nieuwe electriciteit én glasvezelnetwerk voor Noordlaan Nele Dooms

08 augustus 2020

14u48 0 Dendermonde De Noordlaan in Dendermonde krijgt niet alleen een nieuw elektriciteitsnet, er wordt ook een glasvezelnetwerk aangelegd. De werken hebben even stilgelegen, maar starten aanstaande dinsdag 11 augustus weer op.

In opdracht van Fluvius moet een firma nieuwe elektriciteitskabels aanleggen op de Noordlaan, vanaf De Bruynlaan richting Gentsesteenweg en Tragel. Tegelijkertijd zal de Noordlaan voorzien worden met Fiber-to-the-Home van The Last Mile vzw. Dat is een open glasvezelnetwerk, zoals eerder ook in de Dendermondse binnenstad voorzien werd. Ook in Oudegem en Sint-Gillis werd al een gelijkaardig netwerk aangelegd, waar bewoners en handelaars gebruik van kunnen maken en zo over heel snelle internetverbinding beschikken.

De werken startten al in juni en waren in verschillende fasen gepland. Kort na de eerste fase ging echter een werkonderbreking in, zodat het project de voorbije weken stil lag. Die pauze loopt nu ten einde en de aannemer gaat op dinsdag 11 augustus weer aan de slag. Dan komt eerst het deel van de Noordlaan van aan het kruispunt met de Donkstraat tot Noordlaan 81 aan de beurt. Een volgende fase is het deel van de Noordlaan 81 tot Noordlaan 25. Daarna volgen werken aan de kant van de even huisnummers.