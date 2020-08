Nieuwe coronacijfers tonen spijtig nieuws: toch weer overlijden in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

13 augustus 2020

11u25 0 Dendermonde Weken aan een stuk lagen de cijfers van het aantal coronapatiënten in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius erg laag en werden er ook geen overlijdens opgetekend, maar daar is jammer genoeg verandering in gekomen. De voorbije 24 uur overleed toch een coronapatiënt.

De cijfers blijven wel laag. Er verblijft momenteel één patiënt met een coronabesmetting in het Dendermondse ziekenhuis. De voorbije week was dat cijfer even opgelopen tot drie. De voorbije 24 uur mocht één patiënt het ziekenhuis verlaten, omdat hij voldoende hersteld was. Voor een andere patiënt kon echter geen enkele behandeling meer helpen, omdat hij er zo slecht aan toe was. Hij kwam spijtig genoeg te overlijden. Op de dienst Intensieve Zorgen zijn geen opnames. Er verblijven momenteel ook geen patiënten in het AZ Sint-Blasius die symptomen van een mogelijke coronabesmetting vertonen en op testresultaten wachten.