Nieuwe coronacijfers AZ Sint-Blasius weer laag Nele Dooms

07 juni 2020

11u25 0 Dendermonde De coronacijfers in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde vertonen alweer erg lage statistieken. Er zijn nog slechts drie coronapatiënten opgenomen.

De voorbije week was het aantal patiënten eventje weer lichtjes opgelopen tot 6, maar die evolutie is alweer gekeerd in dalende lijn. Er verblijven momenteel drie patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse Ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen zijn al een tijdje geen patiënten meer opgenomen. De dalende trend in de cijfers komt er omdat de voorbije dagen regelmatig weer patiënten het ziekenhuis mochten verlaten wegen voldoende hersteld. Er kwamen er geen nieuwe bij die getest moesten worden omdat ze symptomen vertoonden.