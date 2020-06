Nieuwe centrummanager Jan De Backer aan de slag: “Inzetten op stadsvernieuwing met evenwicht tussen wonen, werken en winkelen wordt grootste uitdaging” Nele Dooms

04 juni 2020

15u02 3 Dendermonde Dendermonde heeft voortaan een eigen centrummanager. Jan De Backer krijgt de taak om de middenstand in de stad te ondersteunen en stadsvernieuwingsprojecten uit te werken. “Daarbij het evenwicht tussen wonen, werken en winkelen bewaren, wordt de grootste uitdaging”, zegt de geboren en getogen Dendermondenaar en voormalig horeca-uitbater.

Voor schepen van Lokale Economie Dieter Mannaert (CD&V) was het al langer een uitgemaakte zaak dat Dendermonde een centrummanager moest krijgen. Die is er nu ook effectief. “Eerder deden we al een beroep op ervaren centrummanager Jan Boots om voor onze stad een beleidsplan en toekomstvisie uit te tekenen voor stadskernvernieuwing en een bloeiende handelskern in onze binnenstad”, zegt hij. “Met die visie kan onze nieuwe centrummanager Jan De Backer, die we zopas in dienst genomen hebben, nu aan de slag om dit concreet uit te voeren. Hij zal voortaan een belangrijke link tussen het stadsbestuur en de plaatselijke handelaars zijn. De focus moet liggen op de uitbouw van een dynamisch centrum en een goede relatie met en ondersteuning van de middenstanders.”

Geen onbekende

Jan De Backer is alvast geen onbekende in Dendermonde. Hij is er geboren en getogen. “Opgegroeid op de Oude Vest, hét hart van Dendermonde”, zegt hij. “Ik draaide de voorbije veertien jaar in de privé mee, maar de vijftien jaar daarvoor runde ik een horecazaak op de Grote Markt. Ik ben ook al een aantal jaar voorzitter van het Feestcomité Dendermonde. Ik ken de stad dus als mijn broekzak en heb met beide voeten in de middenstand gestaan.”

Veel uitdagingen

De Backer weet dat hem uitdagingen te wachten staan. Behalve het voeren van de communicatie tussen de stadsdiensten, de winkeliers en de uitbaters, is ook de uitwerking van promotiecampagnes en acties zijn verantwoordelijkheid. Hij moet de handelskern versterken en de handelaars ondersteunen en adviseren. Voorts moet hij mee toezien op het vermijden van leegstand en verkrotting van handelspanden in de binnenstad. “Het is de bedoeling om Dendermonde nog meer als winkel-woonstad te profileren met aandacht voor de noden van handelaars en inwoners en met het oog op de beleidskrijtlijnen”, zegt hij. “Tegelijk staan er projecten voor stadsvernieuwing op stapel, zoals een volledige make-over van de Oude Vest. Ook daar moet de middenstand nauw bij betrokken worden.”

De Backer gelooft alvast in het grote potentieel dat Dendermonde heeft. “Er zijn heel veel plaatsjes in deze stad waar meer mee te doen is om het centrum aantrekkelijker te maken”, zegt hij. “Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het Begijnhof. Maar er leven tegelijk ook heel veel goede ideeën bij handelaars en horeca-uitbaters. Ze moeten alleen beter benut worden om er echt iets van te maken. Ik hoop dat ik de nodige impulsen en ondersteuning kan bieden om dat effectief waar te maken.”