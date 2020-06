Nieuwe brug over Oude Dender al meteen beklad met graffiti Nele Dooms

09 juni 2020

10u03 0 Dendermonde Net nieuw is ze, er wordt zelfs nog een naam gezocht voor de brug over de Oude Dender als ontsluiting van de te bouwen gevangenis, maar ze is wel al beklad. Vandalen spoten de gigantische brug vol graffiti.

Sinds midden maart is de brug over de Oude Dender in Dendermonde een feit. Een duwschip bracht het gevaarte ter plaatse en de plaatsing was een spectaculaire gebeurtenis. Met behulp van kranen werd de brug gemonteerd. Ze is 55,5 meter lang en weegt liefst 220 ton. De nieuwe brug verbindt de twee delen van de toegangsweg naar de nieuw te bouwen gevangenis op de site Oud Klooster. Later zal de Vlaamse Waterweg nog voor een verdere afwerking van de omgeving, verlichting en groenaanplanting zorgen.

Maar eerst moeten er nu al schoonmaakwerken plaatsvinden. De nieuwe brug werd immers vol geklad. Vandalen lieten zich gaan met spuitbussen zwarte verf. Aan beide binnenkanten van de brug, tot de zitbanken toe, werden teksten als “slet”, “covid-19" en “smoke weed” gespoten. Van de daders ontbreekt elk spoor. Wat wel duidelijk is, is dat er een schoonmaakploeg zal moeten langskomen om de graffiti te proberen verwijderen.