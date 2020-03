Nieuwe brug over de Oude Dender zoekt naam: iedereen mag suggesties doen Nele Dooms

26 maart 2020

17u32 0 Dendermonde Nu een gloednieuwe, gigantische brug over de Oude Dender in Dendermonde, een feit is, gaat het Dendermondse stadsbestuur op zoek naar een naam voor dit bouwwerk. De brug maakt deel uit van de ontsluitingsweg die gerealiseerd wordt in het kader van de bouw van een nieuwe gevangenis op de site Oude Klooster.

Midden maart bracht een duwschip de grote brug naar Dendermonde. De plaatsing ervan zorgde voor een spectaculaire gebeurtenis. Met behulp van kranen werd de brug op haar plaats gemonteerd. Ze is 55,5 meter lang en weegt liefst 220 ton. De nieuwe brug verbindt de twee delen van de toegangsweg naar de nieuw te bouwen gevangenis. Later zorgt de Vlaamse Waterweg nog voor een verdere afwerking van de omgeving, verlichting en groenaanplanting.

Maar de nieuwe brug moet ook een naam krijgen. Bestaande bruggen over de Oude Dender in de binnenstad heten de Bogaerdbrug, de Vlasmarktbrug en het Sasbrugje. “Ook de nieuwe brug over de Oude Dender verdient een toepasselijke naam”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “We nodigen alle inwoners uit om mee te zoeken naar een geschikte benaming.”

Tot 19 april kunnen suggestie, met een korte motivatie, ingediend worden via www.denkmee.dendermonde.be.