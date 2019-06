Nieuwe asfaltlaag voor diverse straten Nele Dooms

18 juni 2019

Nog deze maand krijgen een drietal straten in Dendermonde een nieuwe laag asfalt. Het gaat om een deel van de Denderstraat, de Scheepswerfstraat en een deel van de Bakkerstraat. De aannemer zal telkens de bestaande verharding van het wegdek affrezen en vervolgens een nieuwe toplaag aanleggen. Tijdens die werken wordt de straat tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Chauffeurs moeten dan een wegomlegging volgen en woningen en garages in de werfzone zijn dan onbereikbaar. Er geldt ook een parkeerverbod tijdens de werkuren. In de Denderstraat wordt bij de asfalteringswerken ook de plaatsing van nieuwe kantstroken voorzien. De aannemer zal daar tien dagen werk hebben. In de Scheepswerfstraat zullen de werken drie dagen duren. Ook de Bakkerstraat krijgt nieuwe kantstroken en bijgevolg zullen de werken ook daar tien dagen duren.