Nieuwe asfaltlaag en fietssuggestiestroken op Zandstraat in Appels Koen Baten

09 april 2020

12u22 0 Dendermonde Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 21 april met onderhoudswerken aan de Zandstraat in Appels. Het wegdek tussen de rotonde en de Lindestraat krijgt een nieuwe asfaltlaag. Er zullen ook fietssuggestiestroken aangebracht worden. Het stuk dat aangepakt wordt staat al langer bekend als heel gevaarlijk voor fietsers.

De werken zullen uitgevoerd worden op ongeveer een traject van een kilometer. Om alles vlot te laten verlopen wordt de rijbaan in beide richtingen afgesloten en kan het verkeer niet door. Er was al lang vraag om fietssuggestiestroken aan te leggen op de gewestweg om het veiliger te maken voor de fietsers.

Het doorgaand verkeer dat van en naar Wichelen moet rijden zal rondgesturud worden via Berlare of via Gijzegem. Ook het zwaar vervoer volgt deze omleiding. Fietsers kunnen wel nog door tijdens de werken. Zij moeten te voet langs de werfzone en dan via de Denderstraat in de Steenweg van Aalst verder rijden.

Wanneer de werken afgerond zullen worden is nog niet duidelijk. Asfalteringswerken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.