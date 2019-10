Nieuwe afscheidsruimte centraal op kerkhof is sluitstuk van totale herinrichting tot parkbegraafplaats Nele Dooms

30 oktober 2019

15u27 0 Dendermonde Op het kerkhof van Oudegem is zopas een gloednieuwe afscheidsruimte, centraal op de site, geopend. Het is het sluitstuk van een totale herinrichting die het kerkhof onderging tot parkbegraafplaats. Zo werden ook de kinderbegraafplaats en het ereperk voor de oud-strijders hervormd. Beton en grijze stenen maakten plaats voor groen.

Eén voor één pakt het Dendermondse stadsbestuur de begraafplaatsen in de stad onder handen. Nu is ook de make-over voor het kerkhof van Oudegem, aan de Hunnenbergstraat, achter de rug. “Overal gaan we voor groenere parkbegraafplaatsen”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Dat is vooral ingegeven vanuit onderhoudsvriendelijk standpunt, want stadsbesturen mogen voor groenonderhoud geen pesticiden meer gebruiken. Door bijvoorbeeld meer gras te voorzien in plaats van paadjes in dolomiet, krijgt onkruid minder kans. De kerkhoven zien er door de vergroening ook veel mooier uit, ze stralen rust uit en het is er aangenamer vertoeven.”

Dat is voortaan ook het geval voor de begraafplaats van Oudegem. Omdat er steeds meer voorkomt dat overledenen in urnen begraven worden, is daar extra ruimte voor voorzien. Bovendien werd de kinderbegraafplaats hervormd. In een grasperk zijn een urnenpaddenstoel en elfenboom voorzien, waar ouders kunnen stilstaan bij het verlies van hun kindje. Ook het ereperk voor de oud-strijders ziet er helemaal anders uit. “De oude, veelal verzakte, opstaande zerken zijn allemaal verwijderd”, zegt Buyse. “In de plaats zijn tussen het gras liggende, platte gedenktegels geplaatst waar naam, geboortejaar en jaar van overlijden van de oud-strijder in gegraveerd zijn. Zo ziet het ereperk er uniform uit.”

Ook alle beton en grijze stenen zijn ondertussen weggehaald om plaats te ruimen voor mooiere paden en groen. Kers op de taart is een mooie overdekte afscheidsruimte. Na Baasrode, Appels en Grembergen is Oudegem de vierde begraafplaats die daar voortaan over beschikt. “Een sober, strak en modern ontwerp domineert het kerkhof, geplaatst op een centrale plek”, zegt Buyse. “Ze is volledig gemaakt uit natuurlijke materialen, die passen bij de omgeving. Tegelijk is de ruimte voldoende open gelaten. Aan de afscheidsruimte is ook een bank, als rustpunt op de begraafplaats, voorzien. Het is trouwens eigen stadspersoneel dat deze hele klus op een prachtige manier geklaard heeft.”

Aan de afscheidsruimte is ook een gedicht voorzien. Daarvoor deed de stad beroep op schrijversvereniging Zinspiratie van Dendermonde. Die zorgde eerder al voor de nodige inspiratie voor een gedicht op het kerkhof van Appels. Uit de bundel van de schrijfgroep werd voor Oudegem het gedicht “zo blijf je” van Michel Schynkel gekozen.

Binnenkort wordt nu ook nog de toegangsweg tot het kerkhof vernieuwd. Dat project zit vervat in de wegeniswerken en heraanleg van de bedrijfsomgeving van papierfabriek VPK. Daarvoor wordt de volledige Hunnenbergstraat heringericht. De toegang tot het kerkhof komt in dezelfde materialen. Deze werken starten vanaf 12 november.