Nieuwe accenten voor zomeranimatie: succesvol taptoe komt na jaren terug Nele Dooms

13 juni 2019

11u27 4 Dendermonde Dendermonde krijgt opnieuw zijn eigen Taptoe bij het begin van de zomervakantie. Het evenement kadert binnen een reeks nieuwe accenten die de stad dit jaar voorziet voor de jaarlijkse zomeranimatie op en rond de Grote Markt in de Dendermondse binnenstad tijdens de vakantiemaanden. Zo krijgen bijvoorbeeld de terrasjesavonden op donderdag meer podiumoptredens.

Het Pinksterweekend is achter de rug en traditiegetrouw wordt vanaf dan de zomerprogrammatie in Dendermonde op gang getrokken. “Opnieuw trekken we een enorm budget uit om deze zomer voor entertainment te zorgen, zo’n 100.000 euro”, zegt schepen Dieter Mannaert (CD&V). “We tekenen voor een dubbel verhaal: de stad levert zelf inspanningen zodat er vanalles te doen is en tegelijk steunen we verenigingen met subsidie die zelf met evenementen met regionale uitstraling uitpakken. Dat zorgt voor een heel gevuld programma, een hele vakantie lang. Om het allemaal zo attractief mogelijk te houden, zorgen we dit jaar voor hier en daar wat nieuwe accenten.”

Dat laatste is meteen goed nieuws voor de vele liefhebbers van de vroegere Taptoes op de Grote Markt. Die waren steevast een succes en werden gezien als de officiële aftrap van de zomervakantie in de stad. Een paar jaar geleden werden deze evenementen echter van de affiche geschrapt. “Maar vanaf dit jaar hebben we opnieuw een Taptoe op het programma staan”, zegt Mannaert. “Dat wordt op gejuich onthaald, gezien de grote populariteit vroeger. Het zal een internationaal spektakel zijn met De Blaasbalgen, Euroband, Rijnmondband, The Band of Liberation en de Red Hackle Pipe Band op onze Grote Markt.”

Het Taptoe staat gepland op donderdag 4 juli. Het is meteen ook de eerste terrasjesavond op donderdag op de Grote Markt. Het concept wijzigt dit jaar van naam en heet voortaan “Denderende Donderdagen”. “Dat komt omdat we ook die terrasanimatie een andere invulling geven”, zegt Patrick Seghers, hoofd van de Dienst Toerisme en Stadspromotie. “De terrasjesavonden bestaan al vele jaren en daardoor wordt het elk jaar een grotere uitdaging om nog met iets nieuws voor de dag te komen. We houden eraan om elke donderdag een ander thema te voorzien en daar de animatie bij aan te laten sluiten, maar we voorzien ook wat meer live optredens op podium. De Vlaamse Feestdag op 11 juli bijvoorbeeld zal op dat vlak al een schot in de roos zijn met onder andere Johan Verminnen, Raf Van Brussel, Wim Soutaer en Belle Perez.”

De Nationale Feestdag zal dan weer aanleiding zijn van een tweedaagse. Dendermonde zegde aan de stad Brussel toe dat de Dendermondse Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath samen met de Ros Beiaardharmonie op 21 juli naar de hoofdstad mogen om de feesten daar meer luister bij te zetten. “Daardoor zitten ook veel muzikanten van de Muziekkapel van de brandweer in Brussel”, legt Seghers uit. “Zij zorgen op 21 juli normaal voor een kioskconcert op de Grote Markt. Dat verplaatsen we daarom naar de dag ervoor, zaterdag 20 juli. De muzikanten brengen een concert samen met zanger Paul Michiels. Op zondag 21 juli laten we de traditionele Jazz in het Park langer duren.”

Wie op de hoogte wil blijven van alle activiteiten en evenementen in Dendermonde, kan er een gloednieuwe brochure op naslaan te verkrijgen bij de Dienst Toerisme of kan terecht op www.toerismedendermonde.be.