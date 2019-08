Nieuwbouw basisschool Echo eindelijk klaar: “Dit zal onze school een enorme boost geven” Nele Dooms

31 augustus 2019

19u22 4 Dendermonde De nieuwbouw voor de gemeentelijke basisschool Echo aan de Ouburg in Oudegem is een feit. Eindelijk! De school heeft er bijna vijftien jaar op moeten wachten. Net op tijd voor de start van het nieuwe schooljaar is alles klaar. Zaterdag konden ouders, kinderen en sympathisanten al eens kennismaken met de nieuwe school. “Dit zal de Echo een nieuwe boost geven”, zegt directeur Danny Verneirt.

Het geduld van leerlingen en leerlingen van gemeentelijke basisschool Echo is meer dan op de proef gesteld. Tien jaar was het wachten op een fiat voor subsidie en goedkeuring van het dossier. En toen een aannemer in 2015 dan eindelijk aan de bouw van de nieuwe school begon, bleek hij nog terwijl de ruwbouwwerken nog maar bezig waren failliet. Het duurde dan nog eens van juni 2016 tot de zomer van 2017 voor een nieuwe aannemer gevonden werd die de werf weer opstartte. Twee zomers later is de nieuwbouw eindelijk een feit.

“Het was een race tegen de klok en woensdag zijn de meeste lokalen opgeleverd”, zegt directeur Danny Verneirt. “Vanaf donderdag zijn onze leerkrachten en de rest van het schoolteam er volle bak ingevlogen om klassen in te richten, zodat ze klaar zijn voor de start van het nieuwe schooljaar. Het was alle hens aan dek, maar het is gelukt. Iedereen is laaiend enthousiast dat we eindelijk over nieuwe lokalen beschikken. Het is een verademing voor iedereen.”

De nieuwbouw biedt plaats aan twee nieuwe kleuterklassen rond een patio die als buitenspeelhoek gebruikt kan worden, een eetzaal met keuken, extra sanitair, twee nieuwe klassen van de lagere school en een directielokaal en leraarskamer. Alle lokalen worden gekenmerkt door licht, witte muren en moderne inrichting. Door het project is ook de speelplaats veel ruimer geworden. Niet alleen voor de nieuwe klassen, maar voor de hele school werd nieuw meubilair aangekocht.

Verneirt gelooft dat de nieuwbouw de Echo-school, samen met een recente uitstekende doorlichting, een nieuwe boost zal geven. “We hebben al meteen acht nieuwe inschrijvingen van leerlingen”, zegt ze. “Echo telt er nu een 120-tal, maar dat aantal gaat de komende jaren zeker groeien. Dat is ook geen probleem. De nieuwbouw is er al op voorzien dat uitbreiden nog mogelijk is. We hebben hier lang op moeten wachten, maar dit is echt een nieuwe start voor onze school.”

Bovendien brachten schepen van openbare gebouwen Leen Dierick (CD&V) en schepen van onderwijs Martine Van Hauwermeiren (CD&V) tijdens de officiële opening van de nieuwe Echo-school nog extra goed nieuws: ook de grootschalige renovatie van het oude schoolgebouw zal binnenkort starten. De subsidiërende overheid gaf haar toestemming voor een toelage. “Daarom blijven de klascontainers waar leerlingen de voorbije jaren in afwachting van de nieuwbouw onderdak in hadden, nog even staan”, zegt Verneirt. “Zo kunnen kinderen uit klassen die een opknapbeurt krijgen ondertussen in een containerklas terecht. Werkelijk alles in het gebouw wordt aangepakt, van ramen en deuren, over vloeren, tot elektriciteit enzovoort. Ook daar kijken we erg naar uit. Maar nu gaan we eerst voor een spetterende start van een nieuwe schooljaar.”