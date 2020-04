Nieuw wegdek voor Vlasmarktbrug Nele Dooms

19 april 2020

12u28 0 Dendermonde De Vlasmarktbrug in Dendermonde krijgt een nieuw wegdek. De werken starten op maandag 20 april.

In deze periode krijgen verschillende straten in de binnenstad een opknapbeurt. Een aannemer voert dan herstellingswerken aan het wegdek uit. De Vlasmarktbrug is aan de beurt van maandag 20 tot vrijdag 24 april.

De werfzone wordt aan beide zijden volledig afgesloten voor voertuigen. Voetganger behouden wel een doorgang. Fietsers hebben doorgang op het voetpad, maar moeten wel afstappen. Het autoverkeer moet een wegomlegging volgen via de Dijkstraat, de Bogaerdstraat, de Franz Courtensstraat, het Justitieplein en de Kerkstraat.