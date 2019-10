Nieuw Vlaams regeerakkoord bezorgt stad 8 miljoen euro extra Nele Dooms

03 oktober 2019

15u50 0 Dendermonde Dendermonde zal de komende jaren over 8 miljoen euro extra beschikken. Dat is het resultaat van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. De extra financiële ruimte is meer dan welkom.

Dankzij het Vlaams regeerakkoord krijgen gemeentebesturen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente of stad. Dat is mogelijk omdat de Vlaamse overheid de helft van de zogenaamde “responsabiliseringsbijdrage” voor de betaling van de ambtenarenpensioenen overneemt én gemeenten extra budget geeft omwille van hun open ruimte, om die te vrijwaren en er zorg voor te dragen. Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5 procent groeien.

Voor Dendermonde betekent dit uiteindelijk 8.097.738 euro extra budget. “Die centen zijn zeker welkom”, zegt schepen Marius Meremans (N-VA), die ook volksvertegenwoordiger is en mee aan de onderhandeltafel voor het Vlaamse regeerakkoord zat. “Momenteel werken we volop aan onze meerjarenplanning, waar we onze geplande investeringen voor de komende jaren vastleggen. Deze extra ondersteuning betekent dat er meer financiële ruimte is om beleid te voeren en projecten te realiseren in onze stad.”