Nieuw verzamelpunt mondmaskers en ander materiaal: Rode Kruis zet lokaal open Nele Dooms

23 maart 2020

17u41 0 Dendermonde In Dendermonde wordt een verzamelpunt voor mondmaskers en ander materiaal opgesteld. Het Rode Kruis stelt daarvoor haar lokaal in de Boonwijk in Sint-Gillis ter beschikking.

Ook in Dendermonde zijn er heel wat zorgverleners die kampen met een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers. Veel inwoners zijn aan de slag gegaan om zelf mondmaskers te maken en die te schenken, maar ook bedrijven en verenigingen zijn bereid om medisch materiaal te schenken. Onder andere schorten, handschoenen, desinfecterende handgel en infrarood-thermometers voor meten op afstand zijn heel erg welkom. Ook katoenen stof voor het maken van mondmaskers is welkom.

Wie dat ter beschikking heeft, kan dat vanaf nu binnenbrengen in het lokaal van het Rode Kruis Dendermonde, aan de Serbosstraat 8 in Sint-Gillis. Dat is open voor inzameling van materiaal van 10 tot 11 uur en van 15 tot 16 uur. Het verzamelde materiaal zal op eerlijke en objectieve manier herverdeeld worden naar de zorg- en hulpverleners. Wie graag zelf maskers maakt, kan stof verkrijgen bij het Rode Kruis.