Nieuw verkeersbord zone 30 Leugestraat moet tegen september feit zijn Nele Dooms

13 juli 2020

16u30 0 Grembergen Tegen de start van het volgende schooljaar moet een nieuw verkeersbord dat zone 30 aangeeft in de Leugestraat in Grembergen een feit zijn. Dat verzekert schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA). Oppositiepartij Groen kaartte recent het huidige defecte verkeersbord aan.

Dat de Leugestraat een zone 30 is, heeft alles te maken met de aanwezigheid van een in- en uitgang van basisschool Vlasbloempje daar. De voorbije jaren stond er een variabel elektronisch bord opgesteld dat bij aanvang en einde van de schooldag zone dertig aangaf. Dat raakte een tijd geleden defect. “En hoewel we dit zelf al diverse keren meldden, een eerste keer zelfs al in november 2019, is het bord nog altijd kapot”, zegt gemeenteraadslid Iris Uyttersprot (Groen). “Een herstel laat blijkbaar lang op zich wachten. En in afwachting een gewoon vast verkeersbord met zone 30 plaatsen, zat er ook al niet in.”

Volgens schepen Meremans was een herstel van het defecte elektronische verkeersbord niet mogelijk. “Daarom werd begin 2020 al een nieuw besteld”, zegt hij. “Dat laat op zich wachten. We drongen al meermaals bij de firma aan, zonder al te veel resultaat. Allicht speelt de coronacrisis ook hier parten. We blijven aandringen op een snelle levering en anders zoeken we een andere firma. Bedoeling is alleszins dat er tegen de start van het nieuwe schooljaar een nieuw bord zal staan. Is het geen variabel, dan zal het een tijdelijk vast verkeersbord zijn.”