Nieuw speeltuig voor speelpleintje wijk Ganzegavers

01 juli 2019

09u06 0

De kinderen van de wijk Ganzegavers in Grembergen kunnen de zomervakantie inzetten met een nieuwigheid. Hun vertrouwde speelpleintje in de wijk is uitgebreid met een nieuw speeltuig. Dat hebben ze te danken aan Mila Poppe. Het meisje droomde al een hele tijd van “een duikelrek”, waar ze zich ook op school erg mee wist te amuseren. “In onze tuin was er niet genoeg plaats om er een te plaatsen”, vertelt ze. “Daarom schreef ik een brief naar schepen Leen Dierick en vroeg om ons speeltuintje in de wijk hiermee uit te breiden. Ik maakte er zelf een tekening van als ontwerp en stopte dat bij mijn brief.” De brief kreeg een positief antwoord en zonet werden extra speeltuigen geïnstalleerd op het pleintje. “De kinderen in de wijk zijn echt dolblij”, zegt mama Delhine Van Damme. “Ze hebben nu bij de start van de vakantie heel wat extra om te ontdekken en plezier mee te beleven. Onze vakantie is alvast geslaagd.”