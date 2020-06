Nieuw speeltoestel voor extra plezier in Wastijnepark Nele Dooms

30 juni 2020

17u33 0 Sint-Gillis-Dendermonde Er zal deze zomer nog extra gespeeld kunnen worden in het Wastijnepark in de Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde. Er is zopas een nieuw combispeeltoestel geplaatst, als aanvulling op andere al bestaande speeltuigen.

Het Wastijnepark beschikt voortaan ook over een klimparcours met een glijbaan. Eerder was er al een kabelbaan voorzien, net als een vogelnestschommel en een staande wip. “De toestellen zijn zoveel mogelijk geïntegreerd tussen de bomen in het park”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Zo vormen we meer een speelpark, waar naar hartenlust kan geravot worden.”

Wie tussen het klimmen en klauteren door even wil uitblazen, kan dit doen aan de picknicktafel of op een schaduwplek tussen de bomen. Dat het nieuwe speeltoestel net nu geplaatst is, is geen toeval. “We hebben speciaal aan de firma gevraagd het nieuwe speeltuig in het begin van de zomervakantie te installeren, zeker met het oog op een zomer in eigen stad of land. Want dat zal het voor velen door de coronacrisis toch worden”, zegt Cleemput. “Door het clusteren van de speeltoestellen maken we er een fijn en kwaliteitsvol speelpark van, waar kinderen zich kunnen uitleven. Deze locatie moet een ideale plaats worden voor een picknick met het hele gezin.”