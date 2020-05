Nieuw reglement moet jaarmarkten aantrekkelijker maken voor veehouders én bezoekers Nele Dooms

15 mei 2020

15u53 1 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde heeft een vernieuwd reglement voor de jaarmarkten klaar. Met enkele aanpassingen hoopt de stad de jaarmarkten weer aantrekkelijker te maken voor zowel veehouders als bezoekers.

De stad organiseert doorheen het jaar verschillende jaarmarkten. Die vinden plaats in Appels, Baasrode, Dendermonde-centrum, Grembergen, Oudegem, Schoonaarde en Sint-Gillis. Het gebeuren lokt dan houders van trekpaarden, rijpaarden, pony’s, shetlanders en mini-paardjes, melkvee, vleesvee, ezels, schapen, geiten en kleinvee. Zij kunnen met hun dieren meedingen naar een geldprijs, nadat een jury hun dieren heeft gekeurd. Maar de jaarmarkten lokken ook bezoekers die de dieren graag komen bewonderen.

Hogere wedstrijdprijzen

Om in de toekomst het aantal deelnemers en toeschouwers op peil te houden, heeft het stadsbestuur het reglement aangepast. “Zo willen we de jaarmarkten aantrekkelijk houden”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Om daar voor te zorgen zijn er een aantal nieuwe initiatieven. Zo worden de wedstrijdprijzen verhoogd omdat ze niet meer concurrentieel waren met de omliggende gemeenten. Er is een extra prijskamp opgenomen voor het beste Dendermondse dier tijdens de jaarmarkt in Dendermonde-centrum.”

Bovendien gaat aandacht naar het welzijn van de dieren. Bij elke jaarmarkt wordt een veearts aangesteld die waakt over de gezondheid van de dieren en de aanwezigheid van water en stro. “Van de veehouders wordt verwacht dat zij hun dieren netjes en verzorgd presenteren”, zegt Dierick. “Zo blijft de kwaliteit van de jaarmarkten gegarandeerd.”