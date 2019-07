Nieuw project “Wel-Denderende Gezinnen” in de strijd tegen gezinsarmoede Nele Dooms

12 juli 2019

Dendermonde slaat de handen in elkaar met de gemeenten Laarne, Wetteren, Wichelen om het project “Wel-Denderende Gezinnen” op te starten. Het samenwerkingsverband kadert in de strijd tegen kinderarmoede. De Vlaamse overheid subsidieert dit voor 88.000 euro. “Dit bedrag zal het komende jaar gebruikt worden om gezinsarmoede effectief en efficiënt te bestrijden in de streek”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Eerst zal er een analyse gemaakt worden van de huidige situatie binnen elke gemeente. Daar kunnen vervolgens acties uit komen om gezinsarmoede in te dijken. In Dendermonde is hiervoor al een werkgroep kinderarmoede opgericht en een coördinator kinderarmoede aangesteld.” Volgens cijfers van Kind en Gezin groeit in Dendermonde 11,8 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar op in een kansarm gezin. “De vele initiatieven in de strijd tegen gezinsarmoede bestaan vaak naast elkaar”, zegt Roggeman. “Een lokaal overlegplatform moet samenwerking stimuleren en een betere informatiedoorstroming garanderen. Dat heeft betere resultaten. Betrokken partners kunnen er ook ervaringen delen en knelpunten signaleren. Het moet ook toegankelijker zijn.”