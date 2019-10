Nieuw peuter- en kleuterbad moet speelplezier in water verdriedubbelen, kinderen mogen zelf speeltoestellen kiezen Nele Dooms

15 oktober 2019

17u41 5 Dendermonde Dendermonde gaat voluit voor een nieuw peuter- en kleuterbad in zwembad Olympos. De renovatie moet zorgen voor een wateroppervlakte vol speelplezier voor de kleinsten dat drie keer zo groot is dan nu. De kinderen mogen de speeltoestellen zelf kiezen. De vernieuwing start in het najaar 2020 en zal 600.000 euro kosten.

Het is ondertussen al flink wat jaren geleden dat zwem- en recreatiebad Olympos, aan de Leopold II-laan in Dendermonde, vorm kreeg. Het klassieke zwembad werd in 1992 omgebouwd tot recreatief bad en in 1996 kwamen daar een aantal waterattracties, glijbanen, peuter- en kleuterbad, buitenbad en enkele whirlpools bij. Na meer dan twintig jaar kan de infrastructuur wel een opknapbeurt en wat vernieuwing gebruiken.

“Bovendien merken we al een aantal jaar bij onze zwemmers dat er een stijgende vraag is naar meer zwemruimte”, zegt schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V). “Een tevredenheidsonderzoek bracht ook nog eens aan het licht dat er vooral vraag is naar meer ruimte voor peuter- en kleuterzwemmen. Daarmee is duidelijk dat het huidige peuterbad te klein is. Daarom heeft het Autonoom Gemeentebedrijf, bevoegd voor het zwembad, beslist om hier in te investeren.”

Oppervlakte verdriedubbelen

Een uitbreiding van het peuter- en kleuterzwembad is mogelijk omdat de zwemmersbar in de zwemzone van Olympos in september 2015 gesloten werd. Daardoor kwam een grote ruimte vrij om iets anders mee te doen. Die zone zal nu dus dienen voor meer zwemplezier voor de allerkleinste bezoekertjes en hun ouders. “Met het nieuwe peuter- en kleuterbad zal de wateroppervlakte meer dan verdriedubbelen”, zegt Cleemput. “Er komt een deel van 25 centimeter diep en één van 45 centimeter diep.”

Samen met enkele waterspuiters en twee glijbaantjes, zullen er ook nog twee extra speelelementen voorzien worden in het ondiepe deel. Wat die elementen worden, mogen de kinderen zelf kiezen. De jongste bezoekers van Olympos kunnen tot 27 oktober deelnemen aan de verkiezing van het meest favoriete speeltoestel. Dat kan door stickertjes te plakken bij een zwembezoek. “Aan het huidige kinderbad staat een bord met vijf keuzemogelijkheden”, legt Cleemput uit. “De kinderen mogen daarop hun beide stemmen uitbrengen. De twee elementen met de meeste stemmen worden uiteindelijk geplaatst.”