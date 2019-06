Nieuw onthaal voor politiekantoor: veiliger en meer privacy Nele Dooms

20 juni 2019

13u07 0

De toegang en onthaal van het politiekantoor van de lokale politie van Dendermonde, aan de Noordlaan, is volledig vernieuwd. De werken werden in een maand tijd uitgevoerd. Ondertussen had de lokale politie een tijdelijk loket in de Stadswinkel aan de Franz Courtensstraat. Maar vanaf nu kan iedereen weer aan de Noordlaan terecht. Daar ziet de onthaalbalie er helemaal anders uit dan vroeger. Bezoekers kunnen agenten achter een glazen wand, die de balies scheidt van de wachtruimte, spreken. “Dat zorgt voor meer privacy in de dienstverlenging”, zegt korpschef Patrick Feys. “Bovendien voeren we een afsprakensysteem in. De loketten zijn van elkaar gescheiden. Eén ervan zal nog open zijn zonder afspraak en daar kunnen de wachttijden dan oplopen. De andere verlopen enkel op afspraak. Voordeel daarvan is de tijdswinst en de zekerheid dat de bezoekers al de juiste documenten meebrengt als die nodig zijn.” Bovendien is ook aan de veiligheid van de politiemensen gedacht bij de verbouwing. Zo is kogelwerend glas voorzien in de toegangshal van het politiekantoor en de camerabewaking is vernieuwd. Later zullen in het volledige gebouw nog de ramen vervangen worden en komt er LED-verlichting. Dat moet de energiezuinigheid van het complex ten goede komen.