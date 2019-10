Nieuw netwerk trage wegen zorgt voor verbinding naar Gijzegem Nele Dooms

14 oktober 2019

De komende Dag van de Trage Weg is in Dendermonde aanleiding voor de opening van een nieuw traject. Een nieuwe wandeling zorgt voor een verbinding tussen Mespelare en Gijzegem. “Wandelen tussen beide gemeente kan voortaan via allemaal trage wegen”, klinkt het bij Regionaal Landschap Schelde-Durme, stuwende kracht achter de heropening van de buurtwegen. “We werkten hier drie jaar aan, in samenwerking met de stadsbesturen van Dendermonde en Aalst, de provincie en Natuurpunt.” De trage-wegen-verbinding wordt officieel geopend op zaterdag 19 oktober om 14 uur. Na enkele toespraken kan iedereen op eigen tempo de wandeling afleggen. Die is zes kilometer lang. Nadien wacht een verkwikkende traktatie. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. De tocht start op het kerkplein van Mespelare. Info: 09/210.90.54 of lies@rlsD.be.