Nieuw lokaal dienstencentrum en kinderopvang krijgen plaats in oude bib en deel parochiezaal: “Nieuwe place to be voor jong en oud” Nele Dooms

28 augustus 2020

18u37 0 Oudegem/Dendermonde Dendermonde krijgt zijn beloofde vierde lokaal dienstencentrum voor zestigplussers in de vroegere bibliotheek van Oudegem en een deel van de parochiezaal. Ook de buitenschoolse kinderopvang krijgt er onderdak. De stad bereikte hierover een akkoord met de vzw Parochiale Werken. “Dit moet dé ontmoetingsplek worden voor jong en oud”, klinkt het.

Drie lokale dienstencentra telt Dendermonde al, maar het stadsbestuur maakt er deze legislatuur prioriteit van om ook de westhoek van het grondgebied zo’n dienstencentrum te geven. Dat is bestemd voor zestigplussers uit Oudegem, Mespelare, Schoonaarde en Appels. “Een dienstencentrum is belangrijk omdat het ondersteuning biedt en een aanbod van activiteiten en diensten voor deze doelgroep”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Denk maar aan voetverzorging, warme maaltijden, hulp bij boodschappen, vorming, ontspanning en thuiszorg. Het is voor de plaatselijke leefgemeenschap vooral een ontmoetingsplaats zijn en versterkt het sociaal netwerk, vooral voor inwoners in een beginnende zorgsituatie.”

Beste locatie voor dat nieuwe dienstencentrum bleek Oudegem en dus ging de stad op zoek naar een plaats in deze gemeente om het in onder te brengen. “Omdat geen van de stadsgebouwen die Dendermonde in Oudegem bezit kon omgebouwd worden voor deze functie, moesten we verder zoeken”, zegt schepen Leen Dierick. “Uiteindelijk viel ons oog op het parochiaal centrum, al jaren het kloppend hart van Oudegem en thuisbasis van vele verenigingen. Naast dit centrum staat de vroegere bibliotheek nog altijd leeg. Met een grondige renovatie kan dit perfect ons doel dienen.”

Kinderopvang

Met de vzw Parochiale Werken en het Dekenaat werd een akkoord bereikt om de kleine zaal van het parochiaal centrum in te palmen. Meer nog, op de locatie zal ook de buitenschoolse kinderopvang onderdak krijgen. “Momenteel zit de IBO in een pand dat we huren”, zegt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Om te blijven voldoen aan wettelijke normen, dringen zich daar investeringen op, maar het is onze eigendom niet. Dus was het beter een alternatief te zoeken. Dat is nu gevonden, centraal tussen de twee scholen. Er is ook een mooie tuin aan.”

Het schepencollege ging alvast principieel akkoord met het project en brengt binnenkort een bod uit om de bibliotheek te kopen. De parochiezaal zelf blijft haar huidige capaciteit behouden, met een eigen werking van de Parochiale Werken. Zo snel mogelijk moet een ontwerper aan de slag om dienstencentrum en kinderopvang een plek te geven. Er moet minstens 90 vierkante meter ruimte zijn voor restaurant, ontmoeting en cafetaria, en een aparte gespreksruimte. Ook een lokaal voor pedicure, een wasserette en hobbylokaal worden in het ontwerp opgenomen. De kinderopvang zal plaats bieden aan veertig kinderen, met twee ruime binnenspeelruimtes, een refter en buitenspeelzone.

Antennes

Voor het dienstencentrum is Oudegem centraal gelegen en vlot bereikbaar, maar het stadsbestuur realiseert zich dat zestigplussers uit Mespelare, Appels en Schoonaarde misschien toch niet altijd even vlot tot daar geraken. Daarom zullen in die deelgemeenten ook nog antennes opgericht worden. “Ook daar kan dan een buurtgericht hulp- en zorgaanbod uitgewerkt worden”, zegt Roggeman. “Dat kan in samenwerking met lokale verenigingen, buurtbewoners, vrijwilligers en mantelzorgers.”