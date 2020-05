Nieuw leven bij AZ Sint-Blasius: paartje alpaca’s krijgt baby Nele Dooms

05 mei 2020

15u25 3 Dendermonde Terwijl ze in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius al weken vechten voor elk mensenleven in deze coronacrisis, valt er ook nieuw leven te vieren. En deze keer is dat niet binnen de muren van de materniteit, maar wel in het weiland aan het ziekenhuis. Er werd een baby alpaca geboren.

Mama Jenny en papa Benny alpaca huppelen rond op het grasland aan de achterzijde van het AZ Sint-Blasius, waar het Chirurgisch Dagcentrum uitzicht op heeft. Voor hun wollige baby alpaca is het nog een beetje wennen. Benny kreeg begin vorig jaar gezelschap van vrouwtje Jenny en dat er direct een klik was , is nu wel overduidelijk. Resultaat van hun liefde is nieuw leven. In het AZ Sint-Blasius zijn ze alleszins in de wolken met het babygeluk en volgen ze de eerste stapjes op de voet. Het geslacht van de baby is nog niet duidelijk.