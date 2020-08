Nieuw kleedje voor Hollandse Kazerne: grote fotodoeken met beelden van Ommegangen sieren zuilengalerij Nele Dooms

19 augustus 2020

15u52 0 Dendermonde Wat er precies met de Hollandse Kazerne zal gebeuren is nog altijd niet helemaal duidelijk, maar het historische complex draagt voortaan wel een nieuw kleedje. Eén van grote fotodoeken met verwijzingen naar Dendermondse Ommegangen. Het stadsbestuur pakt met de nieuwe “look” de lamentabele toestand van de verschillende hekken aan het gebouw aan. “Dit zet zonder twijfel de enorme aantrekkingskracht van dit complex nog eens in de kijker”, zegt een enthousiaste burgemeester Piet Buyse.

Op en top Dendermonds werk is het wat voortaan te zien is in de zuilengalerij van de Hollandse Kazerne, met inzet van fotografen, arbeiders en drukkerij van eigen bodem. Dertien grote doeken boven houten latwerk tonen beelden van vroegere Ros Beiaardommegangen. Allemaal samen vormen ze een grote openluchtexpo van wat Dendermonde aan bijzonder erfgoed te bieden heeft, aan een complex dat ook al jaren als heel belangrijk historisch erfgoed wordt aanzien. Op de kop van het gebouw komen zowel aan de oost- als aan de westzijde twee grote doeken met een overzicht van de dertien foto’s. Links en rechts van de grote poort zal de integrale tekst van het Ros Beiaardlied te lezen zijn.

“Met dit project hebben we een belangrijke visuele opwaardering van dit historisch gebouw uit begin negentiende eeuw”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Onze Hollandse Kazerne is uniek in zijn soort en moet in de toekomst een kloppend hart voor Dendermonde worden. Door het complex nu op deze manier aan te kleden wordt de enorme potentie van dit pand nog duidelijker en vergroot de enorme aantrekkingskracht die er al van uit gaat. We krijgen op deze site een heel andere look en feel met dit project.”

Wat de uiteindelijke herbestemming van de Hollandse Kazerne, die per slot van rekening al decennia lang steeds meer staat te verkrotten, zal worden, is momenteel nog altijd niet duidelijk. Een dossier om daar uitsluitsel in te geven, is wel lopende. “De stad heeft uiteindelijk beslist om hier een voortrekkersrol in te nemen en we schakelen een versnelling hoger”, zegt Buyse. “Er zijn duizenden ideeën over wat mogelijk is in de toekomst met de Hollandse Kazerne, maar iemand moet het voortouw nemen en knopen doorhakken. Dat zullen we met het stadsbestuur over afzienbare tijd doen. Ontwerpbureaus’ en architecten hebben opdracht om hier een project voor uit te tekenen.”

Dat voor de fotodoeken in de zuilengalerij gekozen is voor beelden van de Dendermondse Ommegangen is geen toeval. De Hollandse Kazerne is immers al heel lang verblijfplaats van het Ros Beiaard en de Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath en nu al is duidelijk dat dit bij een herbestemming van het complex ook in de toekomst zo zal blijven. “Alle ontwikkelingsscenario’s houden hier rekening mee”, zegt Patrick Segers van de Dienst Toerisme en Stadspromotie. “Jarenlang zijn hier ook alle praalwagen en decorstukken voor de stoeten gemaakt. Het lag dan ook voor de hand om als thema voor de doeken onze folklore te kiezen.”

Tegen begin september moet de ganse Kazerne in haar nieuw kleedje zitten. Kostprijs: 40.000 euro. “De stad kon dit budget vrij maken omdat door de coronacrisis heel wat evenementen niet konden doorgaan en daardoor centen over waren”, zegt schepen van financiën Dieter Mannaert (CD&V). “In plaats van dat geld op te potten geven we het graag terug aan de mensen. Feesten op de site van de Hollandse Kazerne was dit jaar niet mogelijk, maar met dit project tonen we nu dat de ommegangen de inwoners nauw aan het hart liggen.”