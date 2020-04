Nieuw kinderboek vertelt de avonturen van de Vier Heemskinderen en hun Ros Beiaard Nele Dooms

02 april 2020

15u51 6 Dendermonde De Ros Beiaardommegang mag dan wel met een jaar uitgesteld zijn tot 30 mei 2021, dat neemt niet weg dat er in afwachting daarvan niet genoten kan worden van de Dendermondse folklore. Daarvoor is er het nieuwe kinderboek over de Vier Heemskinderen en het Ros Beiaard.

De publicatie van een boekje over het Ros Beiaard stond al langer op de wenslijst van Uitgeverij Het Punt, met thuisbasis in Dendermonde. Met een nieuwe ommegang in zicht, leek het de uitgeverij het gepaste moment om dat boekje eindelijk re realiseren. “Ondertussen is de ommegang nu wel met een jaar uitgesteld, maar dat neemt niet weg dat er ondertussen niet van dit boekje genoten kan worden”, zegt Gunther Leroy van Het Punt.

Met het kinderboek wil Leroy de jongste lezers kennis laten maken met de Dendermondse legende over de Vier Heemskinderen en hun Ros. Het verhaal werd gerealiseerd samen met auteur Marc Geyens. Illustraties zijn van de hand van Very Fine Design. “Met dit boekje krijgen de jongsten onder ons een stukje geschiedenis mee”, zegt Leroy. “Als de ommegang er eindelijk komt volgend jaar, zullen ze een pak meer van de achtergrond weten dan.”

De boekjes zijn te koop via de website www.uitgeverijhetpunt.be en kosten 12 euro.