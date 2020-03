Nieuw humaninterestprogramma ‘Het Parket’ volgt ook afdeling Jeugd en Gezin in Dendermonde Nele Dooms

24 maart 2020

14u30 0 Dendermonde Op VIER start vanavond, dinsdag 24 maart, een nieuw humaninterestprogramma ‘Het Parket’. Daarvoor zet voor de allereerste keer het Openbaar Ministerie de deuren open om een inkijk te geven in zijn werking. Ook dat van Dendermonde doet mee, met de afdeling Jeugd en Gezin.

Van de winkeldief die op de rooster wordt gelegd door de parketmagistraat, over de openbare aanklager die zich minutieus voorbereidt op een assisenzaak tegen een moordenaar, tot de magistrate die ter plaatse komt bij een moordzaak: één jaar lang volgden cameraploegen alle activiteiten voor en achter de schermen van 80 magistraten en 200 medewerkers, verspreid over drie afdelingen in Gent, Oudenaarde en Dendermonde. Jeugd- en familiezaken, dagdagelijkse straatcriminaliteit, moordzaken, economische en financiële fraude, slachtofferonthaal, alles passeert bij het parket elke dag en nacht de revue.

In Dendermonde volgen de programmamakers substituut Lien, van de afdeling Jeugd en Gezin. Zij krijgt onder andere te maken met onverbeterbare jeugdcriminelen. “Alleen al in Dendermonde passeren er elk jaar 6.000 jeugddossiers en in alle gesloten instellingen in Vlaanderen samen is er slechts plaats voor welgeteld 200 jongeren”, schetst ze. “Door het voortdurende plaatsgebrek in jeugdinstellingen ontlopen heel wat jongeren hun straf. In gevangenissen is er bijna altijd plaats, maar bij ons moet je ze soms laten gaan en wandelt de persoon gewoon opnieuw de straat op.”

Hoe de procureur en haar team daarmee omspringen, valt in de nieuwe televisiereeks te ontdekken. ‘Het Parket’ is te bekijken op VIER, elke dinsdag om 20.35 uur.