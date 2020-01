Nieuw hondentrimsalon in hartje stad: Leen De Wilde zegt fabrieksjob vaarwel om hondjes te verwennen Nele Dooms

12u41 8 Dendermonde Een hondentrimsalon midden in het winkelhart van Dendermonde. Daar zorgt Leen De Wilde met De Trimmerie voor. Honden worden er verwend met was- en knipbeurten.

Twintig jaar lang werkte Leen De Wilde uit Grembergen in een fabriek, tot ze besliste het over een andere boeg te gooien. “Ik was aan de slag bij Desso in Sint-Gillis en had daar eigenlijk zeker niet te klagen. Maar werken in ploegen en de eentonigheid van mijn job begonnen toch wat te wegen”, vertelt ze. “Op mijn veertigste zette me dat aan het nadenken: sla ik een andere richting in of blijf ik hier vastzitten? Het is het eerste geworden. Ik deed een aantal jobtesten en daar kwam telkens hetzelfde uit, ofwel ambulancier worden of met dieren bezig zijn. Daarop begon ik een opleiding bij Syntra te volgen om hondentrimmer te worden.”

De Wilde bracht de vorming tot een goed einde en was aanvankelijk van plan om haar hondentrimsalon aan haar eigen woning in Grembergen in te richten. “Alleen bleek dat niet haalbaar, omdat een groot deel van onze eigendom in parkgebied bleek te liggen en daardoor de nodige vergunningen niet bekomen konden worden. Wat volgde was dus een zoektocht naar een geschikt pand”, klinkt het.

Dat vond Leen aan de Oude Vest, in het winkelcentrum van Dendermonde. Daar verzorgt, wast, droogt en trimt ze voortaan honden van alle rassen en formaten. “Een goed hondentrimmer ben je niet zomaar”, zegt ze. “Ik vind het erg belangrijk om het vertrouwen van het dier te winnen en dus ga ik altijd voor de zachte aanpak, niet te snel. Ik let echt op de signalen die de hond geeft of hij zich wel op zijn gemak voelt. Dan wordt trimmen voor het dier wel een aangename ervaring.”

De Trimmerie is te vinden aan de Oude Vest 93 in Dendermonde.