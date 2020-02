Nieuw bestuur voor sp.a Nele Dooms

11 februari 2020

14u08 4 Dendermonde Sp.a Dendermonde heeft een nieuw bestuur. Daar werd over beslist tijdens een ledenvergadering. Sp.a heeft zo een nieuwe voorzitter. Lien van den Broeck werd unaniem verkozen.

Van den Broeck volgt Tom Bogman op, die de voorbije jaren het voorzitterschap op zich had genomen. Bogman gaat zich nu volledig toeleggen op zijn werk als gemeenteraadslid. Tim Vinck is de nieuwe secretaris van de partij. Die liet zich eerder al opmerken als mede-organisator van Dendermonde on Wheels, dat toegankelijkheid van openbare gebouwen in Dendermonde wil aankaarten. “Met Lien en Tim blijven we verder inzetten op vernieuwing en verjonging”, klinkt het bij de partij.

Gemeenteraadslid Gwen Brabants blijft aan de slag als penningmeester. Rie Putteman is niet langer ondervoorzitter. Hij geeft de fakkel door aan gemeenteraadslid en fractieleider Niels Tas. Putteman blijft zich wel actief inzetten door de organisatie van enkele events op zich te nemen. Babette Brusselmans blijft verantwoordelijke communicatie.

“Ik zal niet de voorzitter van de grote speeches worden, maar ik kijk er naar uit om de partij inhoudelijk en organisatorisch te sturen in een positieve richting”, zegt kersvers voorzitter Van den Broeck. “Als zelfstandige heb ik niet het standaardprofiel dat mensen verwachten van een socialist, maar ik wil net aantonen dat het socialistische verhaal ook voor kleine zelfstandigen een goede zaak is.”