Nieuw bestuur voor serviceclub Kiwanis Beyaert Nele Dooms

18 oktober 2019

12u01 2

De start van een nieuw werkjaar en dus is er ook een nieuw bestuur verkozen voor serviceclub Kiwanis Beyaert uit Dendermonde. Kersvers voorzitter is Jan Van Vooren. Die mocht samen met de andere leden in restaurant De Snuiver het 36ste werkjaar inluiden. “De club telt momenteel 26 leden”, zegt Van Vooren. “Die zijn het hele jaar door bezig met allerlei initiatieven om geld in te zamelen voor verschillende goede doelen. We steunen altijd projecten die bestemd zijn voor het welzijn van kinderen. Kiwanis is immers een internationale organisatie met als belangrijkste doel non-profit-verenigingen te steunen die gericht zijn op kinderen.” Ook dit werkjaar zal de feestcommissie binnen de serviceclub er weer volop tegenaan gaan om activiteiten uit te werken en zo geld in het laatje te brengen. “De sociale commissie bespreekt vervolgens welke verenigingen of projecten in aanmerking komen voor steun”, klinkt het.