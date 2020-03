Nieuw bestuur voor Jong N-VA Nele Dooms

09 maart 2020

16u50 4

Jong N-VA van Dendermonde heeft een vernieuwd bestuur. Voortaan is Jan Vanhove (21) voorzitter van de jongerenafdeling van N-VA Dendermonde. Hij neemt de fakkel over van Jana Goeminne (23). Deze laatste zal zich daardoor meer focussen op haar mandaat als lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Het kernbestuur van Jong N-VA wordt aangevuld door Charlotte van Houwe (20) als secretaris en Rik Lijnneel (30) als penningmeester. “De jongerenafdeling wil de belangen van jongeren vertegenwoordigen in veranderingen die Dendermonde ondergaat”, zegt Vanhove. “Dendermonde zal de komende jaren positief veranderen. Niet alleen door een transformatie van de stadskern, ook de deelgemeenten zullen aan belang winnen. Daarin moet Jong N-VA een belangrijke rol spelen.”