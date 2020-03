Niet alleen elke avond applaus voor de zorg: creatievelingen tonen zich ook muzikaal Nele Dooms

24 maart 2020

20u02 0 Dendermonde Applaus voor helden van de zorg. Dat weerklinkt dezer dagen elke avond om 20 uur in heel wat straten in Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout. Maar op veel plaatsen is ook muziek te horen.

Muzikale inwoners halen hun instrumenten boven en vergasten hun buren op een intermezzo, dat meteen ook dient om alle verpleegkundigen, artsen, zorgkundigen en de vele andere medewerkers die het land draaiende houden in deze coronacrisis een hart onder de riem te steken. In Dendermonde klinken ‘s avonds trompetgeschal, getrommel en zelfs accordeon met gekende melodieën. In Buggenhout verrassen muzikanten rusthuishuisbewoners en bewoners van Avalon. En in Lebbeke wordt de watertoren op een wel heel bijzondere manier uitgelicht. Wij maakten een compilatie van enkele leuke én warme initiatieven. Luistert en kijkt u mee?