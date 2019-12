New Orleans Jazz in Honky Tonkbunker Nele Dooms

13 december 2019

Wie houdt van New Orleans Jazzmuziek, kan op zaterdag 14 december in de Honky Tonkbunker van Dendermonde terecht. De Honky Tonk Jazzclub ontvangt er Machteld Cambridge en Harry Kanters’ French Connection. De zangeres zal voor de gelegenheid ook enkele kerstnummers in haar repertoire opnemen. Ook muzikanten Guillaume Nouaux en Jerôme Gatius zijn niet van de minste. De hele avond staat onder leiding van de pianist Harry Kanters. Speciaal voor de avond in Dendermonde nodigt hij de buitenlandse topmusici uit. Het concert begint om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de jazzbunker, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 20 euro voor leden, 25 euro voor niet-leden. Info en reservatie: 0478/92.82.70 of reservering@honkytonk.be.