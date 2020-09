Net nu knuffelen weer mag, wordt Paula 92 jaar: “Mama opgepikt en lievelingskost klaar gemaakt” Nele Dooms

07 september 2020

19u15 0 Dendermonde Na maanden van facetimen, contact achter glas en zeldzame bezoekjes met een mondmasker op, mogen in vele woonzorgcentra de bewoners weer genieten van een dikke knuffel of mogen ze het rusthuis verlaten voor een uitstapje. Dat lieten de dochters van Paula zich geen twee keer zeggen. “Net nu wordt mama 92 jaar, dat vieren we met haar lievelingskost”, klinkt het.

Paula De Meyst verblijft al een aantal jaren in een assistentieflat verbonden aan rusthuis Ter Sig in het Lebbeekse Wieze. Dat dochters Martine en Magda Van Hauwermeiren uit Dendermonde haar weer eens mogen oppikken voor een bezoekje aan hen thuis, deed meer dan deugd. “De voorbije maanden waren de bezoekjes toch zeer strikt”, vertelt Martine. “We gingen dan in de cafetaria zitten, mondmaskers op en vrij ver uit elkaar. Mama begreep dat niet altijd goed. Ze wilde altijd bij andere bewoners gaan zitten om samen een babbeltje te slaan, maar dat mocht natuurlijk niet. En de periode dat we haar alleen zagen van op haar balkon en moesten bellen om haar te horen, dat was nog moeilijker.”

De nieuwe richtlijn van de ‘Taskforce Covid-19’ die mogelijk maakt dat bewoners weer rusthuizen mogen verlaten, altijd bezoek mogen ontvangen en weer fysiek contact toelaat voor mensen uit hun bubbel, komt voor de familie geen dag te vroeg. “Integendeel, een betere timing kon niet”, zegt Martine enthousiast. “Mama wordt net 92 jaar vandaag. Het ideale moment om haar op te pikken en bij mij thuis te ontvangen. Samen met mijn zus zijn we toch een kleine bubbel. De kleinkinderen en achterkleinkinderen kwamen van ver even gedag zeggen. De nieuwe regeling geeft toch een vrijer gevoel. Al kiezen we er zelf voor om toch nog heel voorzichtig te blijven.”

Paula genoot volop van haar verjaardag, die ze kon doorbrengen in familiekring. Ze mocht zelfs het middagmaal kiezen. “Een malse biefstuk”, zegt Martine. “En daar kroketjes bij. Er was ook pompoensoep en natuurlijk taart. Oh wat heeft deze dag ons deugd gedaan.”