Net geen veertig jaar unieke familiezaak: 't Sporthuis sluit eind dit jaar de deuren Nele Dooms

25 september 2019

15u26 0 Dendermonde Het doek valt over ‘t Sporthuis. Eind december doen Lut Stassijns en William Coffé onherroepelijk de deuren van hun handelszaak in sportkledij en -materiaal aan de Sint-Gillislaan in Sint-Gillis-Dendermonde dicht. Bijna veertig jaar hielden ze de zaak, met als decor een prachtig herenhuis, draaiende. “Tijd om de winkelbel in te ruilen voor wat rust”, klinkt het.

Achter de gevel van ‘t Sporthuis huist geschiedenis. In het pand was vroeger een brouwerij gevestigd, maar uiteindelijk kwam het in handen van Lut Stassijns en echtgenoot William Coffé. Lut, die een opleiding tot interieurarchitecte achter de rug had, wilde er eigenlijk een interieurszaak in openen. “Maar toen bleek er in Dendermonde al een gelijkaardige zaak te bestaan en elkaar concurrentie aandoen in zo’n klein gebied, dat zagen we niet zitten”, vertelt ze. “William kwam met de oplossing: het zou een sportwinkel worden. Hij was leerkracht Lichamelijke Opvoeding en stelde vast dat er in Dendermonde indertijd haast geen aanbod aan sportkledij en -materiaal was. Een gat in de markt dachten we en we waagden de sprong.”

In 1981 opende ‘t Sporthuis de deuren in een vroeger herenhuis aan de Sint-Gillislaan. Het werd meteen een succes. “De zaak heeft altijd heel goed gedraaid”, zegt Lut. “Al zijn de beginjaren in niets te vergelijken met nu. Ons aanbod bestond indertijd uit één soort voetbalschoen, één tennisschoen Stan Smith, een all round-schoen en één trainingspak. Het leven was eenvoudig toen. Klanten kwamen binnen en waren tevreden met wat er was. Nu blikken we soms al lachend terug dat gans Dendermonde met dezelfde sportschoenen rondliep. Omdat het aanbod steeds uitgebreider moest, zijn we ons op den duur beginnen specialiseren in bepaalde sporttakken: zwemmen, dans, gymnastiek en atletiek.”

“Ik heb nooit een seconde spijt gehad dat we met de zaak startten”, zegt Lut. “Mijn creativiteit als interieurarchitecte kon ik ook kwijt in de inrichting van de winkel. Ik koos altijd voor een heel huiselijke sfeer. We zijn altijd een familiezaak geweest en dat zullen de klanten geweten hebben. We werden er ook om gewaardeerd, net als om het degelijke advies over schoenen en kledij dat ze hier konden krijgen. Sinds bekend is dat de zaak zal sluiten, regent het teleurgestelde reacties van klanten die ons zullen missen. Sommigen komen hier zelfs binnen met een rouwgezicht. Dat had ik totaal niet verwacht. Maar het is goed te weten dat we voor hen van waarde geweest zijn. Wat ik zelf het meeste ga missen, is ook het warme contact met de klanten.”

Springen voor de klanten

Het is een bewuste keuze voor Lut en William om de deur van ‘t Sporthuis te sluiten. “Tijd om het wat rustiger aan te doen”, zeggen de zestigers. “De eigenlijke beslissing namen we al anderhalf jaar geleden. Dat was de zwaarste moment voor ons. Ondertussen hebben we er ons mee verzoend dat het stopt. Maar het zal zeker wennen zijn. Bijna veertig jaar lang hebben we dag in dag uit klaargezeten voor het moment de winkelbel zou gaan. Stond er een pot eten op het vuur, werd de kookplaat afgezet en ging de klant voor. Standaardprocedure was springen voor de klanten. Maar na december willen we die winkelbel echt niet meer horen.”

Dochter Sylvia Coffé draaide al elf jaar mee in ‘t Sporthuis, maar koos er bewust voor de winkel niet op haar eentje voort te zetten. “Een moeilijke beslissing”, zegt ze. “Ik ben hier opgegroeid. We woonden boven de winkel en speelden tussen het sportmateriaal. Maar ik wil een goed evenwicht met mijn gezinsleven. Bovendien wordt het steeds moeilijker om op te boksen tegen webshops en de Decathlons. Ik ga dus op zoek naar een andere job, dankbaar voor al de jaren dat ik de warmte van ‘t Sporthuis heb mogen beleven.”

In aanloop naar de sluiting, vindt in ‘t Sporthuis nog een totale uitverkoop plaats. Wat uiteindelijk niet de deur uit gaat, willen Lut, William en Sylvia schenken aan een goed doel in Dendermonde.