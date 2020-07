Net als vorig jaar blauwalgen aangetroffen in Brusselse Forten: waterrecreatie nabij drijflagen verboden Koen Baten

17u04 0 Dendermonde Op de vijver van de Brusselse Forten in Dendermonde werden recent opnieuw blauwalgen vastgesteld in het water. Ook vorig jaar werden de algen aangetroffen in het water. Blauwalgen zijn giftig en kunnen misselijkheid en irritatie veroorzaken bij mens en dier. Het wordt bijgevolg afgeraden om nog op het water te gaan.

Zwemmen, windsurfen en andere watersporten zijn er ten strengste verboden. Sporten op het water kunnen eventueel wel nog, maar het wordt sterk afgeraden door het Dendermondse stadsbestuur. Als de groei nog groter wordt, zal het bestuur nog extra maatregelen treffen.

De stad geeft het advies mee om kinderen niet in de buurt te laten spelen en niet van het water te drinken. Als je er in contact mee bent geweest, neem je best zo snel mogelijk een douche of spoel je je zo snel mogelijk af. Bij misselijkheid neem je contact op met je huisarts.